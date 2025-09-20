Siamo quasi alla retorica e ciò aiuta a comprendere quanto il Modena stia abituando bene. Mantova fa rima con conferme e con la ricerca della continuità necessaria affinché i sogni possano diventare, un giorno, realtà. Trattasi di incrocio piuttosto sentito, se non altro per la storia che ha quasi sempre fatto da cornice all’appuntamento del " Martelli ", stadio che i canarini non sbancano da diversi decenni (1969). Ma Sottil sa come flirtare con i tabù da sfatare, a Genova ci ha messo una settantina di minuti a riscrivere il destino gialloblù e non è stata cosa banale. Solitamente, per questo, si viene ricordati in futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Modena contro la storia per cercare la continuità