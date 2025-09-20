Modena contro la storia per cercare la continuità
Siamo quasi alla retorica e ciò aiuta a comprendere quanto il Modena stia abituando bene. Mantova fa rima con conferme e con la ricerca della continuità necessaria affinché i sogni possano diventare, un giorno, realtà. Trattasi di incrocio piuttosto sentito, se non altro per la storia che ha quasi sempre fatto da cornice all’appuntamento del " Martelli ", stadio che i canarini non sbancano da diversi decenni (1969). Ma Sottil sa come flirtare con i tabù da sfatare, a Genova ci ha messo una settantina di minuti a riscrivere il destino gialloblù e non è stata cosa banale. Solitamente, per questo, si viene ricordati in futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: modena - storia
Alla scoperta del legame tra Modena, Sant'Agostino e ospedali: una serata tra storia e futuro
Modena e il belcanto. Tra storia e futuro
420 anni di storia saranno celebrati! Questo sabato saremo a Modena con il nostro Amato Caffè Orlandi Passion per celebrare un traguardo straordinario: i 420 anni di storia dell’Enogastronomia Giusti. Un onore essere parte di questo evento unico, che unisc Vai su Facebook
Modena contro la storia per cercare la continuità; Modena FC - Gazzetta di Modena - La storia recente del club insegna: per trovare l'allenatore giusto serve tempo; La storia di Veronica, docente di lingue, che da Modena va a Messina ogni settimana per specializzarsi sul sostegno: Costi discriminatori. INTERVISTA.
Modena contro la storia per cercare la continuità - Gialloblù stasera allo stadio Martelli dove non vincono dal 1969. Segnala ilrestodelcarlino.it
Modena, ritrovato il corpo del giovane disperso da Ferragosto: è annegato in un canale - Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda di Laurentiu Gorea, il ventitreenne di origine moldava con cittadinanza romena che risultava disperso dal pomeriggio di Ferragosto. Secondo fanpage.it