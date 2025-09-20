Modena al via i lavori di rinnovo della rete gas in via Sgarzeria

Modenatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 22 settembre, Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera responsabile della distribuzione di gas naturale ed energia elettrica, darà il via a un intervento di rinnovo della rete gas in via Sgarzeria, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.Il progetto prevede la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: modena - lavori

Chiusura notturna dell’uscita Modena Nord sull’A1 per lavori di pavimentazione

Lavori al sottopasso di Gigetto, tre notti di chiusura dell'A1 tra i caselli di Modena

Rotatoria tra le vie Modena-Padova, lavori in corso durante la notte

Modena, al via i lavori di rinnovo della rete gas in via Sgarzeria; Modena, da lunedì 8 settembre in via Sgarzeria lavori alla rete del gas; Lavori alla rotatoria tra viale Virgilio e via Orazio a Modena.

modena via lavori rinnovoLAVORI ALLA ROTATORIA TRA VIALE VIRGILIO E VIA ORAZIO - Per consentire il rinnovo della condotta gas, da mercoledì 10 settembre circolazione sospesa nel braccio della rotatoria con direzione via Emilia ovest per chi proviene dal lato di via Orazio Da merco ... Segnala tvqui.it

Riqualificazione di piazza Gobetti . Rinnovo sottoservizi, via ai lavori. Stop alle auto, cambia la viabilità - Nell’ambito del progetto di riqualificazione di piazza Gobetti a Ferrara, a partire da oggi il Gruppo Hera, in accordo con l’Amministrazione comunale, avvierà un importante intervento di rinnovo dei ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Modena Via Lavori Rinnovo