"Evvai - Mobilità per tutti" è il tema del weekend dedicato all’innovazione e alla sostenibilità in programma per oggi (9-18) e domani (10-18) nell’area dell’Acquedotto monumentale, in piazza XXIV Maggio a Ferrara. L’iniziativa, con tutti gli eventi a partecipazione gratuita, è organizzata in occasione della Settimana Europea della Mobilità a cura del Comune di Ferrara con l’assessorato all’Urbanistica, Edilizia e Mobilità e la partecipazione di Polizia stradale, Fiab, UniFe, Tper e azienda Dott. All’incontro l’assessore alla Mobilità del Comune di Ferrara Stefano Vita Finzi Zalman; il dirigente Settore Ambiente, Agricoltura e Mobilità Alessio Stabellini; Monica Zanarini, Marcella Braghetta, Giulia Bosi dell’Unità Organizzativa Pianificazione Mobilità del Comune; il consigliere nazionale Fiab e referente mobilità Fiab a Ferrara Giuliano Giubelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mobilità per tutti ’Evvai’ parte nel weekend