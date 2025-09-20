Miss Italia Fanny Tardioli e gli insulti razzisti | Tornatene al tuo Paese E lei | Delusa

20 set 2025

Seconda classificata al concorso di bellezza in un post su Facebook ha denunciato le offese: “Io ho un carattere forte e tutto questo non mi sfiora, ma c'è gente che si ammazza. Fossi stata più fragile, mi sarei probabilmente cancellata dai social”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

