Miss Italia Fanny Tardioli e gli insulti razzisti | Tornatene al tuo Paese E lei | Delusa
Seconda classificata al concorso di bellezza in un post su Facebook ha denunciato le offese: “Io ho un carattere forte e tutto questo non mi sfiora, ma c'è gente che si ammazza. Fossi stata più fragile, mi sarei probabilmente cancellata dai social”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: miss - italia
L’estate si tinge di bellezza. Le selezioni di Miss Italia: “Una tradizione che ci porta in alto”
Sfila il fascino senza tempo di Miss Italia
Miss Italia, torna il titolo di Miss Firenze: chi vince va alle prefinali nazionali
Katia Buchicchio: «Mi sembra un sogno aver vinto Miss Italia. So di avere un fisico diverso dalle altre. L'apparecchio? Il mio sorriso mi rende unica» . . . . . . . Leggi qui : https://8386.fastnews24hrs.com/lananh8386/katia-buchicchio-mi-sembra-un-sogno-aver-vin Vai su Facebook
Miss Italia rompe un tabù: "L'apparecchio non è antiestetico". I parodontologi: "Le cure ortodontiche chiave anche per la bellezza" #ANSA - X Vai su X
Fanny Tardioli insultata. «Sei nera, Miss Italia non è per te». La replica: «Sono sconcertata, il mio Paese è questo»; Miss Italia, l’umbra Fanny Tardioli arriva seconda. Video; Miss Italia, Fanny Tardioli rischia di portare la fascia in Umbria.
Fanny Tardioli insultata. «Sei nera, Miss Italia non è per te». La replica: «Sono sconcertata, il mio Paese è questo» - A tre giorni dal secondo posto ottenuto a Miss Italia, la 24enne di Campello sul Clitunno ... Segnala ilmessaggero.it
Seconda a Miss Italia, Fanny: «Avessi saputo del cambio format non avrei partecipato. Il mio colore? Non mi imbarazza» - di Stefania Supino Nata sotto il segno del cancro, Fanny Tardioli, la 24enne di Campello sul Clitunno, dopo il secondo posto al concorso di Miss Italia 2025 si racconta a Umbria24. Riporta umbria24.it