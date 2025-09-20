Miss Italia Fanny Tardioli denuncia commenti razzisti sui social

Ha raccolto solo commenti positivi, messaggi di approvazione e di sostegno la denuncia su Facebook di commenti razzisti nei suoi confronti lasciati sui social, postato da Fanny Tardioli, 24 anni di Campello sul Clitunno, Miss Umbria e seconda a Miss Italia. «Non ti curar di loro, vai avanti e non ti voltare non meritano ne il tuo sguardo ne il tuo tempo» ha scritto uno, "L'ignoranza è la più subdola. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Miss Italia, Fanny Tardioli denuncia commenti razzisti sui social

Fanny Tardioli e gli insulti razzisti: "Tornatene al tuo Paese, Miss Italia non è per te". Lei sbotta: "Vi siete bevuti il cervello" - La 24enne, classificata seconda al popolare concorso di bellezza, denuncia le offese subite: 'Mi hanno detto di andarmene, ma è questo il mio Paese'

