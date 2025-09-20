misericordia della ss annunziata appello per la mancanza di giovani

Da 145 anni la Misericordia della S.S.Annunziata ha tanti progetti, non solo dietro le spalle, ma per aiutare in tempo reale la parrocchia nell’epoca della precarietà, dell’inquietudine e della sofferenza. Un obiettivo storico del sodalizio guidato dal priore Roberto Bertolini (nella foto), che per la festa di San Nicola ha presentato il tradizionale bilancio degli ultimi due anni davanti alla platea di fedeli e volontari che costituiscono un prezioso patrimonio di risorse umane grazie alle quali il sodalizio fa fronte alle necessità del servizi previsti dallo statuto. La Misericordia conta 248 iscritti di cui 16 capi guardia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Misericordia della S.S. Annunziata. Appello per la mancanza di giovani