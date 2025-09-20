Mirella ed Elisabetta di nuovo insieme dopo 25 anni per celebrare il loro luogo del cuore

Passato e presente si sono incontrati a Monza, in via Paolo Mantegazza. Il passato è una bellissima ed elegante signora di 92 anni e che porta il nome di Mirella Chiarini. Il presente è Elisabetta Liprino, titolare nel centro storico del negozio di accessori di moda, tessuti e borse Portobello. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: mirella - elisabetta

MIRELLA È STATA PRENOTATA MIRELLA, bellissima, dolcissima e coccolosissima gatta di un anno fiv e felv negativa. Si affida sterilizzata e microchippata ? Visibile su appuntamento a Mediglia (Mi) Tel. O whatsapp 3489859353 Vai su Facebook

Mirella ed Elisabetta di nuovo insieme dopo 25 anni per celebrare il loro luogo del cuore; Festeggiano i cinquant’anni attraversando lo Stretto a nuoto; I ragazzi di Capalle a tavola insieme 50 anni dopo. E il borgo finisce anche nella torta.

Alvise Rigo è il nuovo fidanzato di Elisabetta Canalis? Gossip acceso/ Chi è l’ex di Ballando con le stelle - Gossip acceso e spuntano gli indizi: chi è l'ex concorrente di Ballando con le stelle Elisabetta Canalis ha un nuovo fidanzato? ilsussidiario.net scrive

Nuovo amore per Elisabetta Canalis? Chi è Alvise Rigo, ex fiamma di Michelle Hunziker - Dopo tanti addii l'estate 2025 regala anche nuovi amori come quello che sembra essere nato tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo. Scrive ilgiornale.it