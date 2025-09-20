Mirella Adinolfi chi è la mamma di Alex Baudo l’amante di Pippo sposata ai tempi con Tullio Formosa

All’epoca della relazione con Pippo Baudo, Mirella Adinolfi era infatti sposata con l’ex dirigente Rai Tullio Formosa (in quegli anni il divorzio non era ancora previsto dalla legge). All’epoca la mamma di Alex Baudo era legata al dirigente Rai Tullio Formosa, ed era già madre di due figli. Lei e Baudo (che all’epoca non aveva neanche 25 anni e non era ancora famoso) hanno iniziato a vivere la loro liaison in segreto, fino a quando Mirella non ha scoperto di essere incinta. All’epoca per adulterio si poteva rischiare persino il carcere e, per non perdere la custodia dei figli, la donna avrebbe deciso di restare insieme al marito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

