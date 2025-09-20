Mio padre ha combattuto il sistema bufera sulle parole del figlio del boss Totò Riina in un' intervista senza contraddittorio

Feedpress.me | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ polemica sul podcast Lo Sperone con l’intervista al figlio del boss Totò Riina, Giuseppe Salvatore, che, per un’ora e praticamente senza contraddittorio, difende la figura del padre e propina presunte verità sulle stragi di mafia del '92. E se politici come il deputato regionale Ismaele La Vardera chiedono la rimozione del video da internet, difende la scelta di consentire al rampollo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

mio padre ha combattuto il sistema bufera sulle parole del figlio del boss tot242 riina in un intervista senza contraddittorio

© Feedpress.me - "Mio padre ha combattuto il sistema", bufera sulle parole del figlio del boss Totò Riina in un'intervista senza contraddittorio

In questa notizia si parla di: padre - combattuto

"Mio padre ha solo combattuto il sistema". Bufera sul figlio di Totò Riina

Le parole shock del figlio di Toto Riina: “Mio padre era un uomo serio e onesto che ha combattuto il sistema”

“Mio padre Totò Riina era una persona onesta, ha sempre combattuto il sistema”: la surreale intervista al figlio del boss

Mio padre ha combattuto il sistema”: le frasi shock e surreali del figlio di Totò Riina; Riina, polemica su parole del figlio: mio padre ha combattuto sistema; “Mio padre Totò Riina era una persona onesta, ha sempre combattuto il sistema”: la surreale….

mio padre ha combattuto"Mio padre ha combattuto il sistema", bufera sulle parole del figlio del boss Totò Riina in un'intervista senza contraddittorio - E’ polemica sul podcast Lo Sperone con l’intervista al figlio del boss Totò Riina, Giuseppe Salvatore , che, per un’ora e praticamente senza ... Segnala gazzettadelsud.it

mio padre ha combattuto“Mio padre Totò Riina era una persona onesta, ha sempre combattuto il sistema”: la surreale intervista al figlio del boss - Polemica dopo l'intervento del terzogenito del capo dei capi al podcast Lo Sperone: "L'antimafia non ha più senso di esistere, è un carrozzone. ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mio Padre Ha Combattuto