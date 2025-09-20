Mindset della longevità | vivere a lungo vivere meglio

Life&People.it Un orologio, incastonato nella parete di un tempo che fugge inesorabile, scandisce i nostri giorni con un ritmo che non ammette repliche. Eppure, in questa sinfonia di ticchettii, si cela una rivoluzione silenziosa: la scoperta che la vera longevità non si misura solo in anni aggiunti, ma in vita che si aggiunge agli anni. È un cambio di prospettiva radicale, un’alchimia interiore che trasforma la polvere del tempo in oro vivo. Questo è il cuore pulsante del mindset corretto per la longevità: una mentalità che non combatte la morte, ma celebra la vita in ogni suo istante, abbracciando il memento mori non come una sentenza, ma come un invito a danzare. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

In questa notizia si parla di: mindset - longevit

In salute da ultracentenari, medico esperto in longevità: “Niente pillola ma lavorare sul mindset” - X Vai su X

In salute da ultracentenari, medico esperto in longevità: “Niente pillola ma lavorare sul mindset” Vai su Facebook

Vivere a lungo e bene? Questione di mindset - “Molta dell’ossessione del vivere più a lungo che caratterizza la nostra società è perché noi tipica ... Segnala tg24.sky.it