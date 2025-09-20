Minaccia e maltratta la madre le violenze riprese in un video 30enne arrestato dai carabinieri
Certaldo (Firenze), 20 settembre 2025 – Minacciava e maltrattava la madre, al punto da costringerla a riprendere le violenze col telefonino. Video che sono poi serviti ai carabinieri per arrestare un cittadino bulgaro di 30 anni, accusato del reato di maltrattamenti in famiglia. I fatti risalgono allo scorso 17 settembre. La donna, dopo essersi recata dai militari il giorno precedente, aveva già denunciato le condotte aggressive del figlio ormai divenute intollerabili. Quella stessa sera, è seguito un intervento dei sanitari nei confronti del giovane tornato in casa sotto l’influenza di stupefacenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: minaccia - maltratta
