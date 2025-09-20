Mille in piazza per ricordare Paolo Ci sono anche i compagni di classe
La fiaccolata è stata organizzata dalla famiglia. Il padre: “Vedo tanta gente ma non c’è consolazione”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Cosa è successo a Paolo Mendico, morto suicida a 14 anni: il bullismo dalla quinta elementare, le denunce, le chat, l'indagine - Il 14enne si è tolto la vita prima di cominciare l'anno scolastico. Si legge su roma.corriere.it
Roma: fiaccolata per Paolo Seganti - Circa 500 persone si sono date appuntamento in piazza San Marco a Roma per ricordare Paolo Seganti, il ragazzo ucciso undici giorni fa all'interno del Parco delle Valli. Lo riporta vita.it