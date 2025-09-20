Milioni spesi nessun rimpatrio | il flop del Cpr di Modica e Pozzallo
Doveva essere il laboratorio della nuova stagione dei rimpatri accelerati, un modello esportabile per gestire con rapidità i richiedenti asilo provenienti da Paesi definiti “sicuri”. A distanza di due anni, il Centro per procedure accelerate di frontiera di Modica-Pozzallo è un guscio vuoto, costato 1,6 milioni di euro, presidiato da militari e forze dell’ordine ma privo della funzione per cui era stato creato. Le prime espulsioni veloci presentate dal questore sono state rigettate dai tribunali, che hanno smontato pezzo per pezzo la tenuta giuridica del meccanismo. Il centro di Pozzallo (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it
