Milinkovic-Savic supera Meret dopo il City? chi è il portiere titolare del Napoli
Due scudetti da protagonista, anni da numero uno indiscusso. Le gerarchie nella porta del Napoli sembravano scolpite nella pietra. Ma sono bastate due partite, e una notte da gigante a Manchester, per rimettere tutto in discussione. Alex Meret non è più intoccabile: Vanja Milinkovic-Savic ha dimostrato di essere molto più di un’alternativa di lusso. La Notte che ha Cambiato Tutto. Se il Napoli è uscito dall’Etihad con un passivo contenuto, gran parte del merito è suo. Vanja Milinkovic-Savic è stato, per distacco, il migliore in campo degli azzurri con Politano. Almeno tre interventi miracolosi, una sicurezza assoluta sui palloni alti e una precisione chirurgica con i piedi. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
In questa notizia si parla di: milinkovic - savic
Calciomercato Napoli: Milinkovic-Savic in arrivo, Osimhen verso la Turchia | Ndoye si complica
Milinkovic Savic aspetta solo il Napoli: oggi non giocherà il test col Torino (Pedullà)
NM Live – Napoli, mancano ancora un paio di tasselli, ultime su Milinkovic-Savic, Chiesa, Grealish ed altro
Milinkovic-Savic il migliore del Napoli a Manchester: ora è sfida alla pari con Meret per la porta - X Vai su X
In quello che nel primo tempo è stato un vero e proprio assedio del Manchester City, non può passare inosservata la prestazione di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere del Napoli, infatti, si è reso protagonista di almeno quattro super interventi che hanno permes Vai su Facebook
Napoli, a Firenze occasione per Milinkovic Savic? Inizia il turnover scientifico di Conte; Il Napoli recupera Meret per il Manchester City, Boban nuovo presidente della Dinamo Zagabria, Mbappé supera van Nistelrooy; Milinkovic - Savic - Meret: Conte valuta il cambio tra i pali.
Napoli, perché Meret non è più il portiere titolare? Milinkovic-Savic certifica il sorpasso - Era arrivato per aumentare il livello in porta e giocarsi il posto da titolare con Alex Meret. Si legge su tag24.it
Napoli-Pisa, probabili formazioni: Milinkovic-Savic schierato titolare in Champions, ha stravolto le gerarchie? - Savic è stato una chiara scelta di Conte giovedì a Etihad contro ... Lo riporta ilmattino.it