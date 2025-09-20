La porta degli azzurri vive un momento di grande incertezza, con un’alternanza costante che non lascia segnali sulla titolarità. Sin dall’estate, con l’ingaggio di Vanja Milinkovic-Savic dal Torino per cifre tutt’altro che irrisorie, in casa Napoli si è scatenato un largo dibattito su chi possa ricoprire il ruolo di estremo difensore titolare tra il serbo e Alex Meret. Mister Conte è intervenuto in molteplici occasioni a riguardo, sottolineando la grande imprevedibilità in quel che si prospetta un ballottaggio costante. Sin qui l’alternanza è stata pressocché perfetta e lineare: nelle prime due uscite stagionali si è visto Meret, mentre contro Fiorentina e Manchester City la porta è stata difesa da Milinkovic. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Milinkovic-Savic convince, titolarità “rubata” a Meret? Le nuove gerarchie per la porta