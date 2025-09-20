Milinkovic-Savic convince titolarità rubata a Meret? Le nuove gerarchie per la porta
La porta degli azzurri vive un momento di grande incertezza, con un’alternanza costante che non lascia segnali sulla titolarità. Sin dall’estate, con l’ingaggio di Vanja Milinkovic-Savic dal Torino per cifre tutt’altro che irrisorie, in casa Napoli si è scatenato un largo dibattito su chi possa ricoprire il ruolo di estremo difensore titolare tra il serbo e Alex Meret. Mister Conte è intervenuto in molteplici occasioni a riguardo, sottolineando la grande imprevedibilità in quel che si prospetta un ballottaggio costante. Sin qui l’alternanza è stata pressocché perfetta e lineare: nelle prime due uscite stagionali si è visto Meret, mentre contro Fiorentina e Manchester City la porta è stata difesa da Milinkovic. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
