Miley Cyrus trasforma il trauma in couture in Secrets | da van Herpen a Mugler

Miley Cyrus non sta solo pubblicando un nuovo singolo: sta letteralmente riscrivendo il suo mito personale. Con “Secrets”, la power ballad inclusa nella deluxe edition di Something Beautiful, la cantante si piazza ufficialmente nella linea diretta delle streghe rock più iconiche. E non è da sola: a darle la benedizione ci sono Mick Fleetwood e Lindsey Buckingham, cioè due terzi di Fleetwood Mac, ossia la band che ha praticamente insegnato al mondo cosa significa drama, trauma e tamburelli. Secrets di Miley Cyrus è letteralmente un incantesimo fashion. Il video di “Secrets” è un trip gotico-futurista: Miley appare in un look scultoreo di Iris van Herpen, una corsetteria trasparente con elementi 3D che sembrano nastri liquidi usciti da una stampante aliena. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Miley Cyrus trasforma il trauma in couture in “Secrets”: da van Herpen a Mugler

In questa notizia si parla di: miley - cyrus

Miley Cyrus: Something Beautiful, il visual album ha un trailer e una data di uscita

Miley Cyrus: Something Beautiful, il trailer del film di Disney+

"Miley Cyrus: Something Beautiful", il film con l'ultimo album

Il disco è prodotto dalla stessa Miley insieme a Shawn Everett #SomethingBeautifulDeluxe #MileyCyrus - X Vai su X

E pace fu: Miley Cyrus perdona suo padre! Dopo anni di distanza, Miley tende la mano a Billy Ray Cyrus con il nuovo brano Secrets: “Questa canzone è stata scritta come offerta di pace per qualcuno che ho sempre amato…” Un estratto dall'album “S Vai su Facebook

Miley Cyrus trasforma il trauma in couture in Secrets: da van Herpen a Mugler.

“Ho visto me stessa nell’utero di mia nonna durante una seduta di EMDR e ho superato i miei traumi”: Miley Cyrus e i benefici della terapia - “Ariana (Grande, ndr) ha affermato che i bambini attori dovrebbero fare psicoterapia e su questo punto sono completamente d’accordo, penso che dovrebbero partecipare a una seduta settimanale”. ilfattoquotidiano.it scrive

Billions Club: Miley Cyrus trasforma lo streaming in spettacolo - Ora celebra i suoi successi planetari con un concert film esclusivo, ... Scrive tg24.sky.it