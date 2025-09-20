Milano ucciso e bruciato in appartamento a Sesto San Giovanni | tre fermi

Milano, 20 set. (Adnkronos) - La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza, giovedì sera ha eseguito il fermo di indiziato di delitto disposto dal Pubblico Ministero titolare delle indagini, nei confronti di tre persone con le accuse di omicidio aggravato, rapina aggravata, incendio e distruzione di cadavere. Il gruppo, composto da un italiano di 38 anni, un albanese di 33 e una donna italiana di 36, secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, avrebbe programmato e messo in atto l'omicidio di un 62enne italiano di origine turca trovato carbonizzato, il 23 luglio scorso, all'interno di un appartamento a Sesto San Giovanni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano, ucciso e bruciato in appartamento a Sesto San Giovanni: tre fermi

