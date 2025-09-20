Milano Municipio 1 respinge il minuto di silenzio per Kirk e divide l’aula
Un’atmosfera tesa ha avvolto il Consiglio di Municipio 1 a Milano, dove la proposta di commemorare l’attivista conservatore Charlie Kirk con un minuto di silenzio è naufragata tra accuse incrociate e prese di posizione opposte. Un’aula spaccata sul ricordo Il confronto è iniziato in modo apparentemente ordinato, ma l’assemblea si è presto trasformata in un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: milano - municipio
Occupata la piscina Argelati a Milano, tra Municipio 6 e Fratelli d’Italia scoppia la polemica: cos’è successo
Inchiesta urbanistica, Milano e il parere del Municipio manipolato: la città partecipata mai esistita
Ci vediamo giovedì 18 settembre alle 16 con il CINEFORUM PER BAMBINE/I E RAGAZZI/E presso il CENTRO MILANO DONNA del Municipio 4. Magie in Movimento: dal digitale alla stop motion. Un momento di divertimento e condivisione! Via Oglio, 18 - 5° p Vai su Facebook
?+++ La giunta del Comune di Milano ha approvato nella riunione di oggi la delibera sulla cessione dell'area di San Siro a Milan e Inter. Lo ha fatto sapere la vicesindaca Anna Scavuzzo nella conferenza stampa convocata dopo la riunione di giunta +++ - X Vai su X
Il Tar respinge il ricorso di Leonardo3 contro il Comune: Motivi infondati, Palazzo Marino ha operato correttamente; Milano, Sala in Consiglio: Ho le mani pulite. Delega urbanistica alla vicesindaca; Caso fotovoltaico, il TAR respinge il ricorso del Comune di San Felice sulla maxi sanzione.