Milano e carriere separate | due sberle contro la cultura della gogna

Lezioni dal Riesame di Milano: no a indagini fondate sulla presunzione di colpevolezza, sì a carriere separate. I giudici del Riesame smontano l'inchiesta sull'urbanistica, criticando il metodo di indagine usato dai pm. Di Ermes Antonucci Vai su Facebook

Separazione delle carriere, che cos'è, a chi conviene, perché se ne parla; Lezioni dal Riesame di Milano: no a indagini fondate sulla presunzione di colpevolezza, sì a carriere separate; Giustizia, ok del Senato alla controriforma sulla separazione delle carriere.

