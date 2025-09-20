Milano Cortina 2026 Cio pungola il governo | assente alla visita di Coventry
Un momento che doveva sancire un passaggio simbolico verso Milano Cortina 2026 si è trasformato in un campanello d’allarme per la macchina organizzativa: a Coventry il Cio ha preso atto dell’assenza di rappresentanti governativi, pur riconoscendo i contatti costanti con il ministro dello Sport Andrea Abodi. Una mancanza che pesa, ma non interrompe il dialogo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
L’IA sta già cambiando le Olimpiadi. A cominciare dai Giochi di Milano Cortina
Milano-Cortina 2026, primo test per i trampolini di salto con gli sci di Predazzo
Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi dell’occupazione: previsti 500 posti di lavoro
Il CIO ha deciso che gli atleti russi e bielorussi potranno partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 come atleti individuali; Milano-Cortina 2026, Coventry blinda i Giochi: Vogliamo Olimpiadi sicure, mai pensato di escludere Israele; Olimpiadi, atleti russi gareggeranno come neutrali a Milano-Cortina 2026
Olimpiadi Milano-Cortina 2026 -Come a Parigi 2024, gli atleti russi e bielorussi parteciperanno ai Giochi sotto bandiera neutrale - Il CIO e la sua nuova presidente, Kirsty Coventry, hanno annunciato in una conferenza stampa venerdì che adotteranno "esattament ...