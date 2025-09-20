Milano Cortina 2026 Cio pungola il governo | assente alla visita di Coventry

Un momento che doveva sancire un passaggio simbolico verso Milano Cortina 2026 si è trasformato in un campanello d'allarme per la macchina organizzativa: a Coventry il Cio ha preso atto dell'assenza di rappresentanti governativi, pur riconoscendo i contatti costanti con il ministro dello Sport Andrea Abodi. Una mancanza che pesa, ma non interrompe il dialogo .

