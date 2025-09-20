Cambiano le norme per l’accesso nelle Zone a traffico limitato di Area B e Area C a Milano. Da martedì 1 ottobre entreranno in vigore le nuove regole, che prevedono il divieto di ingresso e circolazione dei veicoli Euro 3 a benzina e degli autobus M2, M3 a benzina di classe Euro III. Viene invece rimandato all’1 ottobre 2026 il divieto di accesso e circolazione in Area B, che corrisponde a quasi tutta la città, e Area C, che riguarda il centro storico, di motoveicoli e motocicli a due tempi Euro 2 e 3, a gasolio Euro 2 e 3 e a benzina a quattro tempi Euro 0, 1 e 2. In Area B, per i veicoli a benzina Euro 3, come successo negli anni precedenti per gli altri mezzi in divieto, entreranno in vigore le misure di accompagnamento previste per il primo anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milano, cambiano le regole per l’Area B e C: ecco le novità e quando enteranno in vigore