Milano banlieue Stefano De Martino derubato del Patek Philippe da €50mila in zona Bocconi furto con tecnica dello specchietto da trasfertisti campani – VIDEO

Il conduttore televisivo è stato rapinato dell'orologio in zona Bocconi a Milano, ormai una città alla stregua delle favelas. I 2 aggressori viaggiavano a bordo di uno scooter con casco integrale e lo avrebbero minacciato anche di "sparargli" Milano come una banlieue, dove anche in pieno gior. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

