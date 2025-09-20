Milano banlieue Stefano De Martino derubato del Patek Philippe da €50mila in zona Bocconi furto con tecnica dello specchietto da trasfertisti campani – VIDEO
Il conduttore televisivo è stato rapinato dell'orologio in zona Bocconi a Milano, ormai una città alla stregua delle favelas. I 2 aggressori viaggiavano a bordo di uno scooter con casco integrale e lo avrebbero minacciato anche di "sparargli" Milano come una banlieue, dove anche in pieno gior. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: milano - banlieue
Milano "banlieue", rubato orologio Richard Mille da 300mila € a Nevzat Kaya, vicepresidente del Trabzonspor, arrestato ladro 28enne nordafricano - VIDEO
Milano “banlieue”, americano Nick Pellegrino accoltellato su treno da 2 tunisini, lui: “Italia fottutamente folle, immigrati peggio che negli Usa”
Milano "banlieue", banda di 6 egiziani minaccia 2 ragazzi di 12 e 16 anni con bull terrier: rimasti in mutande, rubati vestiti, collane e cellulare
Vigevano capitale dello smartworking. Capiamoci, non abbiamo infrastrutture e non siamo appetibili per aziende che necessitano di logistica. Focalizziamoci sullo Smartworking e sugli studenti. Con la strada si dovrebbe ridurre il tempo per andare a Milano. C Vai su Facebook
Criminalità: giovane accoltellato, De Corato «Gratosoglio ormai una banlieue!»; Corvetto non è una banlieue - Annalisa Camilli; Il Corvetto e la sindrome banlieue nella narrazione delle nuove generazioni.
Stefano De Martino derubato a Milano di un orologio da migliaia di euro. Glielo hanno sfilato dal polso minacciandolo: “Lasciami o ti sparo” - Glielo hanno sfilato dal polso minacciandolo: "Lasciami o ti sparo" ... Riporta blitzquotidiano.it
Stefano De Martino, rubato l'orologio con il «trucco dello specchietto» - Il 19 settembre il conduttore di Affari tuoi è stato rapinato a Milano. Secondo vanityfair.it