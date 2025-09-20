Milano arrestato 37enne per tentato furto aggravato | sorpreso a rovistare nei box condominiali grazie all’allarme

Milano, arrestato 37enne per tentato furto aggravato: sorpreso a rovistare nei box condominiali grazie all’allarme - Arrestato a Milano un 37enne moldavo per tentato furto aggravato: sorpreso nei box condominiali grazie all’allarme e alla videosorveglianza. Scrive virgilio.it

