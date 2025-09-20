Milan trasferta a Udine con emergenza | Leao e Maignan ancora out
Il Milan di Massimiliano Allegri oggi scende in campo al Bluenergy Stadium contro l’Udinese di Kosta Runjaic, in una quarta giornata di campionato che nasconde più di un’insidia. I rossoneri, reduci da un avvio fatto di alti e bassi, cercano conferme dopo le due vittorie consecutive ottenute contro Lecce e Bologna, entrambe senza incassare gol. Un dato che rende soddisfatto Allegri, da sempre attento all’equilibrio difensivo e alla solidità della squadra. La trasferta friulana rappresenta quindi un nuovo esame di maturità per Rabiot e compagni, chiamati a dimostrare di aver imboccato la strada giusta. 🔗 Leggi su Milanzone.it
In questa notizia si parla di: milan - trasferta
Milan Primavera, domani alle 11 l’esordio contro il Lecce in trasferta
Verso Lecce-Milan, una trasferta solitamente… amica per i rossoneri
Serie A, il Milan vince in trasferta contro il Lecce: primo successo in campionato per Allegri
Udinese-Milan, la Curva Sud torna a cantare in trasferta: il messaggio sui social #milanpress - X Vai su X
#Milan, a caccia dei 3 punti in trasferta ad #Udine. #Allegri: “E’ un test importante, dovremo sfruttare le occasioni che avremo” https://buff.ly/t4i0DqA Tutti i dettagli su https://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/OHCwyLW Vai su Facebook
La Juve cerca il primato a Verona, il Milan vuol rientrare nella corsa scudetto a Udine: due sfide chiave; Allegri: “A Udine snodo cruciale per il Milan”; Le probabili formazioni di Udinese-Milan (Serie A).
Stasera c'è l'Udinese. "Milan, gli obiettivi salgono al Max" - "Milan, gli obiettivi salgono al Max", titola così il Giorno soffermandosi sull'impegno in trasferta che i rossoneri affronteranno questa sera in casa dell'Udinese. Scrive milannews.it
Infortunati Milan, segnali positivi da un giocatore verso Udine ma altri due big restano ai box - Il Milan prepara la trasferta di Udine: una gara che non va sottovalutata e richiede carattere e precisione assoluta. Scrive notiziemilan.it