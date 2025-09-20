Milan trasferta a Udine con emergenza | Leao e Maignan ancora out

Il Milan di Massimiliano Allegri oggi scende in campo al Bluenergy Stadium contro l’Udinese di Kosta Runjaic, in una quarta giornata di campionato che nasconde più di un’insidia. I rossoneri, reduci da un avvio fatto di alti e bassi, cercano conferme dopo le due vittorie consecutive ottenute contro Lecce e Bologna, entrambe senza incassare gol. Un dato che rende soddisfatto Allegri, da sempre attento all’equilibrio difensivo e alla solidità della squadra. La trasferta friulana rappresenta quindi un nuovo esame di maturità per Rabiot e compagni, chiamati a dimostrare di aver imboccato la strada giusta. 🔗 Leggi su Milanzone.it

