Udine, 20 settembre 2025 – “Nell’arco di una stagione ci sono tre o quattro gare snodo e quella contro l’Udinese è una di queste” aveva detto mister Massimiliano Allegri alla vigilia e il Milan ha superato a pieni voti questo esame. I rossoneri hanno infatti sbancato il Bluenergy Stadium battendo con un perentorio 3-0 l’Udinese, ora scavalcata in classifica proprio dai rossoneri che salgono a quota nove punti. Un sigillo arrivato con una prova di grande e solidità e maturità del Milan, che sin dal primo tempo ha preso il comando delle operazioni con pazienza, sprecando un’occasione clamorosa con Gimenez – apparso ancora sottotono – al 19’ e passando in vantaggio al 39’ grazie a Pulisic, bravo ribadire in rete una respinta di Sava. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan straccia l’Udinese, Pulisic è l’eroe della serata. I rossoneri calano il tris al Bluenergy