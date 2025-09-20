Udine, 20 settembre 2025 – Il tre è un numero ricorrente in questa serata da incorniciare per il Milan che sbanca il Bluenergy Stadium battendo 3-0 l’Udinese e centrando contemporaneamente la terza vittoria di fila e la terza gara consecutiva senza reti subite. Salgono così a quota nove – a pari punti con il Napoli (prossimo avversario) e a una lunghezza dalla Juventus – i rossoneri, che questa sera si sono resi protagonisti dell’ennesima gara fatta di solidità e qualità: dopo aver preso il controllo del match nel primo tempo e aver fallito un paio di ghiotte occasioni con Pulisic e Gimenez, gli uomini di Landucci (in panchina al posto dello squalificato Allegri) hanno aspettato il momento giusto per colpire, che si è presentato al 39’ quando l’americano ha ribadito in rete una respinta di Sava. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan straccia l’Udinese, Landucci: “Abbiamo fatto una gara seria. Con questo spirito si fa strada”