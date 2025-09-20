Milan-Napoli | trasferta vietata ai residenti in Campania

Forzazzurri.net | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivata la decisione per il match contro i rossoneri. In vista del match contro il Milan a San Siro, gara in programma domenica 28 settembre . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

milan napoli trasferta vietata ai residenti in campania

© Forzazzurri.net - Milan-Napoli: trasferta vietata ai residenti in Campania

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Asse Napoli-Milan, scambio a sorpresa: Gimenez in azzurro

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Milan-Napoli, trasferta vietata ai tifosi azzurri residenti in Campania; Milan vs Napoli: tutte le info per il settore ospiti; Milan-Napoli, ottomila tifosi in trasferta: San Siro si colora di azzurro.

milan napoli trasferta vietataMilan-Napoli: trasferta vietata ai residenti in Campania - In vista del match contro il Milan a San Siro, gara in programma domenica 28 settembre alle ore ... Come scrive forzazzurri.net

milan napoli trasferta vietataMilan-Napoli vietata - Il Prefetto di Milano ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi partenopei residenti in Campania: “In occasione dell’incontro di calcio di Serie A “Milan – Napoli”, in programma il 28 settembre ... Segnala 100x100napoli.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Napoli Trasferta Vietata