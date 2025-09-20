Milan – Napoli la notizia che tutti attendevano è ufficiale

Spazionapoli.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista dell’incontro della prossima settimana in casa  rossonera, è arrivato un aggiornamento importante per quanto riguarda il match. Napoli-Milan sarà un incontro dal peso specifico tutt’altro che indifferente: uno scontro tra due big, reduci da due momenti storici totalmente opposti. Gli  azzurri  hanno voglia di confrontarsi con le big per mostrare la propria forza, mentre i  rossoneri  cercano di rialzare il capo in seguito a una stagione disastrosa, guidati da Max Allegri per la rinascita. Di certo le aspettative saranno molto alte, così come la voglia di fare risultato. Napoli, grande assenza contro il Milan: vietata la trasferta ai campani. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

milan 8211 napoli la notizia che tutti attendevano 232 ufficiale

© Spazionapoli.it - Milan – Napoli, la notizia che tutti attendevano è ufficiale

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Asse Napoli-Milan, scambio a sorpresa: Gimenez in azzurro

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

MilanNapoli è già iniziata Allegri ha già avvisato Conte; Napoli – Pisa Maradona verso il sold-out | ecco gli ultimi posti disponibili; Il Napoli vuole Musah e Miretti, Milan e Juve riflettono: il motivo – La Repubblica.

milan 8211 napoli notiziaVerso Milan-Napoli, prosegue la vendita dei biglietti: info e costi - Nella partita valevole per la 5° giornata di Serie A, il Milan di Massimiliano Allegri scenderà in campo a San Siro contro il Napoli in quello che sarà il primo big- Scrive milannews.it

Serie A: ll Milan va, l'Udinese a caccia di Napoli e Juve - Il Milan trova Rabiot alla prima in rossonero e ringrazia Modric per il gol che da' ad Allegri la seconda vittoria dopo l'inizio horror. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Milan 8211 Napoli Notizia