Milan-Napoli il divieto che umilia i tifosi | lo stadio ora fa paura al potere

Napolissimo.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ennesima beffa: trasferta vietata a Milano per i tifosi del Napoli. La notizia, fredda e burocratica, è arrivata: Milan-Napoli sarà una trasferta vietata per i tifosi azzurri residenti in Campania. Ancora una volta. L’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive, tramite il Prefetto di Milano, ha calato la scure, senza nemmeno più prendersi la briga di fornire motivazioni dettagliate. Un atto d’ufficio che, però, è molto più di una semplice restrizione: è l’ennesimo schiaffo al cuore del calcio. La Decisione: le Restrizioni nel Dettaglio. Il provvedimento è chiaro e non lascia spazio a interpretazioni. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

