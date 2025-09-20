Milan-Napoli e la trasferta vietata nuovo messaggio di protesta dei tifosi azzurri | Parleremo al prefetto
In vista del big match di San Siro, arriva un nuovo messaggio di protesta da parte dei sostenitori partenopei dopo le recenti decisioni Ha fatto discutere la decisione di evitare la trasferta a San Siro per i tifosi del Napoli residenti in Campania. Una scelta forte, ufficializzata nella giornata di oggi e che segue la scelta di impedire ai sostenitori partenopei di essere presenti anche al Franchi di Firenze la scorsa settimana. Se la decisione legata alla gara con i Viola era stata mal vista, ma compresa per recenti diverbi intensi tra alcune frange di tifosi, quella in vista del super posticipo di domenica prossima appare molto meno valida. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: milan - napoli
