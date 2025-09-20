Milan infortunio Leao | torna contro il Napoli? Ecco cosa filtra da Milanello

Udinese-Milan, per i rossoneri due assenze importanti: non ci saranno né Maignan né Leao fermi per infortunio. Ecco le ultime novità sui recuperi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, infortunio Leao: torna contro il Napoli? Ecco cosa filtra da Milanello

In questa notizia si parla di: milan - infortunio

Milan, infortunio per Giménez nella finale della Gold Cup: l’accaduto

Infortunio Milan, subito grana per Allegri: la notizia preoccupa i tifosi

CM.com – Milan-Bari LIVE 1-0: Leao segna poi esce per infortunio

#Milan, infortunio #Jashari: il centrocampista ha un obiettivo. Ecco quale #SempreMilan - X Vai su X

Il messaggio di Mike Maignan dopo l’infortunio accusato in Milan-Bologna Escluse lesioni per il portiere francese @ipa_agency #maignan #milanbologna #milanpress Vai su Facebook

Leao gioca Udinese-Milan? Convocato? Le ultime su infortunio e condizioni; Fantacalcio, infortunio Leao: quando torna l'attaccante? Milan in ansia; Leao conferma l’infortunio, salta Milan-Bologna: “Inutile prendere rischi”. I tempi di recupero.

Milan, quando torna Leao? Si allungano i tempi sull’infortunio - Il ritorno in campo di Rafael Leao è il tema caldo in casa Milan, con Allegri ancora "costretto" a scegliere il Bebote Gimenez. Riporta calciomercato24.com

Milan, quando tornano Maignan e Leao: l’annuncio di Allegri - Milan ha parlato delle condizioni di Mike Maignan e Rafael Leao: come stanno e quanto tornano. Secondo milanlive.it