Stasera il Milan scenderà in campo contro l’Udinese e per Santiago Gimenez potrebbe trattarsi di una partita decisiva Arrivato a gennaio dal Feyenoord, finora Santiago Gimenez ha faticato a imporsi con la maglia del Milan. E i rossoneri pensano già a un eventuale sostituto. Costato oltre trenta milioni appena otto mesi fa, Santiago Gimenez si trova già in una situazione incerta con il Milan. L’attaccante messicano, arrivato lo scorso inverno dagli olandesi del Feyenoord, fino a questo momento ha indubbiamente deluso le aspettative di tifosi e società. Accolto come importante colpo per il reparto offensivo, l’ex Cruz Azul ha giocato ventitré partite ufficiali con la maglia del Milan, realizzando appena sei gol e quattro assist. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Milan, Gimenez sull’uscio: erede dalla Premier