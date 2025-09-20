Milan detto ‘piede caldo gli infortuni | André Cruz compie 57 anni
Dopo l’avventura al Napoli, arriva al Milan André Cruz dopo una lunga lotta con l’Inter. Infortuni e cambi in panchina, non lascia il segno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - detto
Milan, la rivelazione di Gimenez: lo ha detto davvero, adesso cambia tutto
Reijnders: “Milan nel cuore. Quando ho detto a Ibra del City …” | VIDEO
Pubill-Milan, arriva la decisione nei confronti dell’esterno. Ecco cosa ha detto Max Allegri su di lui
Il tecnico dell'Udinese in conferenza alla vigilia della sfida con il Milan ha detto la sua opinione sull'indiscrezione di mercato https://bit.ly/4miDsHP #SportMediaset Vai su Facebook
? "Nicolussi Caviglia al #Milan, abbiamo detto no": Antonelli rivela il retroscena mercato - X Vai su X