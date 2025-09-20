Milan da avversari a pilastri in rossonero | Allegri ha scelto i prossimi colpi

Il Milan stasera scenderà in campo contro l’Udinese: in casa friulana vi sono due obiettivi di Max Allegri già per gennaio (Ansa Foto) – SerieAnews Il Milan si è risollevato. O meglio, la strada intrapresa è quella giusta senza alcun dubbio. I rossoneri, dopo la sconfitta a sorpresa nella gara d’esordio in campionato, non ha più sbagliato un colpo. Due vittorie di fila per la formazione allenata da Max Allegri che punta ad un campionato di vertice. Tutta un’altra squadra rispetto a quella della scorsa stagione: voglia, grinta, carattere, identità ed appartenenza: Allegri ha dato tutto questo alla squadra ed ora anche i tifosi iniziano a credere in questa squadra, alla possibilità di poter conquistare un risultato di assoluto valore in questa stagione. 🔗 Leggi su Serieanews.com

