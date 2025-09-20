Milan Allegri si veste da giornalista | segue la partita in tribuna stampa

A causa della squalifica, il tecnico rossonero non è andato in panchina: ma ad uno dei box dello stadio di Udine o alla tribuna autorità, ha preferito guardare la partita e dare indicazioni ai suoi dai banchetti riservati alla stampa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, Allegri si veste da... giornalista: segue la partita in tribuna stampa

