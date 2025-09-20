Milan Allegri | Leao? Speriamo di averlo con il Napoli E su Maignan…

(Adnkronos) – “Quando torna Leao? Sta procedendo bene, speriamo di averlo durante la settimana prossima e a disposizione per il Napoli. Dovremo valutarlo”. L’allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa, alla vigilia della partita di Serie A contro l’Udinese. Il tecnico ha fatto il punto anche sulle condizioni di Maignan: “Mike è a posto, sereno, martedì credo sarà in porta con il Lecce in Coppa Italia”. Il tecnico rossonero ha parlato poi del momento di Santiago Gimenez, che sta faticando a trovare il gol: “Gimenez sta facendo bene, ha avuto tante occasioni, deve stare sereno perché inizierà a far gol, visto che li ha sempre fatti. 🔗 Leggi su Seriea24.it