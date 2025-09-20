Migranti Orban | zero clandestini zero attentati

''I migranti non sono caduti dal cielo. Qualcuno ha aperto la porta, qualcuno ne deve rispondere'', ha detto ORban. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Migranti, Orban: “zero clandestini, zero attentati”

In questa notizia si parla di: migranti - orban

Aveva trovato riparo in un centro migranti, o almeno così doveva essere. Invece in quella struttura, che adesso è chiusa e prima ancora era stata un albergo, una bimba di 10 anni ha subito abusi sessuali ed è rimasta incinta. L'uomo che ha approfittato di lei n Vai su Facebook

Meloni si prepara a partire per il G7 con la spina di Salvini: «Il rischio non è Putin ma i migranti; La strategia dell’Ungheria sui migranti sta diventando modello in Italia e Ue; La Commissione Ue impedirà a Orbán di portare i migranti a Bruxelles.

Altro che caso Albania: i migranti ci costavano quattro milioni al giorno. E 3 su 4 sono clandestini - Il tormentone dell'estate non arriva da un palco musicale ma dalle aule parlamentari e dai salotti buoni dell'accoglienza a senso unico, dove la sinistra ha riacceso i megafoni per lanciare il suo ... ilgiornale.it scrive

Arrivo clandestini in Italia, 45 misure cautelari: smantellato giro d'affari milionario - “Una organizzazione con a capo tre avvocati che dirigevano tre caf e chiedevano diecimila euro per ogni immigrato che entrava in Italia, prevalentemente dal Bangladesh. Lo riporta napoli.repubblica.it