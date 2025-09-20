Migliore visibilità contro lo spaccio Il Parco delle Groane taglia l’erba

Pulizia del sottobosco, taglio della vegetazione bassa per migliorare la visibilità dalla strada e rendere più complicata l’attività di spaccio di droga nel Parco delle Groane. Sono stati avviati in queste ultime settimane i lavori realizzati dall’ente Parco delle Groane e della Brughiera Briantea previsti nel piano straordinario di pulizia del sottobosco per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Un intervento deciso dopo il vertice in Prefettura dello scorso marzo e reso possibile dalla variazione di bilancio approvata dalla Comunità del Parco lo scorso mese di giugno, che ha messo a disposizione una parter parte dell’avanzo di amministrazione 2024 con questa finalità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

