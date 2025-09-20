Mig russi nello spazio aereo estone Gli F-35 italiani in volo Mosca | Nessuna violazione?E l' Europa rafforza sanità e infrastrutture

L'Estonia chiede l'attivazione dell'articolo 4 della Nato che prevede consultazioni tra i Paesi membri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Mig russi nello spazio aereo estone. Gli F-35 italiani in volo. Mosca:«Nessuna violazione»?E l'Europa rafforza sanità e infrastrutture

In questa notizia si parla di: russi - spazio

F-35 italiani intercettano (per la prima volta) jet russi nello spazio aereo Nato: lo scramble nei cieli dell'Estonia

F-35 italiani intercettano (per la prima volta) jet russi in Estonia: lo scramble nello spazio aereo Nato

F-35 italiani intercettano due caccia russi nello spazio aereo Nato. I dettagli

2 caccia russi invadono lo spazio aereo nato. UE: risponderemo alle provocazioni https://tg.la7.it/esteri/mig-russi-sorvolano-minuti-estonia-19-09-2025-244496… - X Vai su X

Si tratta della terza violazione russa dello spazio aereo della Nato in un breve lasso di tempo, dopo le incursioni dei droni russi in Polonia e Romania Vai su Facebook

Schiaffi all’Europa: tre Mig russi nei cieli dell’Estonia e poi ancora jet sul mar Baltico; Mig russi invadono lo spazio aereo dell’Estonia, caccia italiani Nato in volo per intercettarli; Estonia, tre Mig russi invadono spazio aereo: Violazione senza precedenti.

Tre jet russi nello spazio aereo estone, respinti da F35 italiani. Mosca: "Nessuno sconfinamento" - Tre i casi di violazione nei cieli dell'Ue in meno di due settimane, ai danni anche di Romania e Polonia. Come scrive ansa.it

Mosca, 'i jet russi non hanno violato spazio aereo estone' - Il ministero della Difesa russo ha negato che tre Mig russi abbiano violato lo spazio aereo estone. gazzettadiparma.it scrive