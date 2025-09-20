Mig russi nello spazio aereo estone Gli F-35 italiani in volo Mosca | Nessuna violazione
L'Estonia chiede l'attivazione dell'articolo 4 della Nato che prevede consultazioni tra i Paesi membri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: russi - spazio
Mig russi nello spazio aereo estone. Gli F-35 italiani in volo. Mosca: «Nessuna violazione»
F-35 italiani respingono 3 caccia russi in Estonia, violato lo spazio aereo Nato per 12 minuti: «Incidente di una brutalità senza precedenti»
Estonia, F-35 italiani intercettano 3 mig russi. Tallin chiede l'attivazione dell'articolo 4 della Nato. Gb: «Incursione sconsiderata» - Sono sfrecciati a cento chilometri dalla capitale di un Paese della Nato: Tallinn, Estonia. Da msn.com
Mig russi violano per 12 minuti lo spazio aereo dell'Estonia. Respinti da F35 italiani - Lo spazio aereo violato è stato quello vicino all'isola di Vaindloo, nel golfo di Finlandia. Si legge su tg.la7.it