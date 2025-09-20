Mig russi nello spazio aereo estone Gli F-35 italiani in volo Mosca | Nessuna violazione

Xml2.corriere.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Estonia chiede l'attivazione dell'articolo 4 della Nato che prevede consultazioni tra i Paesi membri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

mig russi nello spazio aereo estone gli f 35 italiani in volo mosca nessuna violazione

© Xml2.corriere.it - Mig russi nello spazio aereo estone. Gli F-35 italiani in volo. Mosca: «Nessuna violazione»

In questa notizia si parla di: russi - spazio

F-35 italiani intercettano (per la prima volta) jet russi nello spazio aereo Nato: lo scramble nei cieli dell'Estonia

F-35 italiani intercettano (per la prima volta) jet russi in Estonia: lo scramble nello spazio aereo Nato

F-35 italiani intercettano due caccia russi nello spazio aereo Nato. I dettagli

Schiaffi all’Europa: tre Mig russi nei cieli dell’Estonia e poi ancora jet sul mar Baltico; Mig russi invadono lo spazio aereo dell’Estonia, caccia italiani Nato in volo per intercettarli; Russia, nuova provocazione. Tre caccia invadono spazio aereo Estonia.

mig russi spazio aereoEstonia, F-35 italiani intercettano 3 mig russi. Tallin chiede l'attivazione dell'articolo 4 della Nato. Gb: «Incursione sconsiderata» - Sono sfrecciati a cento chilometri dalla capitale di un Paese della Nato: Tallinn, Estonia. Da msn.com

Mig russi violano per 12 minuti lo spazio aereo dell'Estonia. Respinti da F35 italiani - Lo spazio aereo violato è stato quello vicino all'isola di Vaindloo, nel golfo di Finlandia. Si legge su tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Mig Russi Spazio Aereo