Mig russi intercettati in Estonia | l’intervento degli F-35 italiani e le smentite di Mosca

Cresce la tensione tra Russia e Occidente. Accuse, smentite e allerta crescente: il braccio di ferro tra Mosca e i Paesi Nato si intensifica. L'ultimo episodio ha avuto come teatro lo spazio aereo dell' Estonia, dove tre caccia russi Mig-35 sono stati intercettati e respinti da F-35 italiani decollati dalla base di Amari. La Russia nega qualsiasi sconfinamento, mentre Tallinn – seguendo l'esempio della Polonia nei giorni scorsi – ha chiesto l'attivazione dell' articolo 4 della Nato, che prevede consultazioni urgenti tra i membri dell'Alleanza. Il Consiglio Nordatlantico si riunirà all'inizio della prossima settimana. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

