Mig russi in Estonia Mosca nega Ma l’Italia si prepara alla guerra nascosta | Pensare al peggio

La Russia nega di aver violato lo spazio aereo dell’ Estonia. Ma intanto la guerra nascosta avanza. E Guido Crosetto dice che «a un passo dalla follia un ministro della Difesa deve sempre pensare al peggio». E avvia piani logistici di contrasto per evenienze belliche. Mentre anche Donald Trump dice che la violazione dello spazio aereo «è un grosso problema». Che ha spinto Tallinn, come già Varsavia, a invocare l’articolo 4 della Nato per chiedere una consultazione urgente. Mentre lavora allo scudo oriental e per i paesi baltici. La Russia. Il ministero della difesa russo ha negato sabato che tre dei suoi aerei militari abbiano violato lo spazio aereo estone. 🔗 Leggi su Open.online