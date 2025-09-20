Mig russi in Estonia Mosca nega ma l’allarme aumenta L’Italia prepara la sua difesa anche con cyber esperti
Il ministero della difesa russo ha negato sabato che tre dei suoi aerei militari abbiano violato lo spazio aereo estone, ma sembra una smentita di facciata, che non fa abbassare l’allarme dei paesi europei e della Nato. “Tre caccia MiG-31 russi hanno effettuato un volo pianificato dalla Carelia a un aeroporto nella regione di Kaliningrad” un’enclave russa situata tra Lituania e Polonia, ha dichiarato Mosca, secondo cui il volo è stato condotto nel rigoroso rispetto delle norme internazionali per l’uso dello spazio aereo. Senza violare i confini di altri Stati. “Gli aerei hanno sorvolato le acque neutrali del Mar Baltico a una distanza di oltre tre chilometri dall’isola di Vaindloo nel Golfo di Finlandia”, secondo Mosca. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
