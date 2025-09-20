Mig russi e F35 | quali sono le differenze e chi avrebbe la meglio in uno scontro

Roma, 20 settembre 2025 – Ieri tre Mig-31 russi hanno violato lo spazio aereo dell'Estonia, provocando la reazione della Nato, che ha fatto decollare due F-35 italiani dispiegati nell'area per il controllo del delicatissimo confine dell’Alleanza. Il Cremlino ha negato categoricamente di aver superato la propria zona di competenza, sottolineando che i suoi jet hanno operato "nel rigoroso rispetto delle normative internazionali sullo spazio aereo, senza violare i confini di altri Stati". Ma è evidente, visto anche il recente sconfinamento di droni russi in Polonia, che si è trattato dell’ennesima provocazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mig russi e F35: quali sono le differenze e chi avrebbe la meglio in uno scontro

