Mig-31 russi in spazio Nato per 12 minuti intercettati da F35 italiani Mosca nega | Nessuno sconfinamento
Scramble degli F-35 italiani in Estonia dopo lo sconfinamento di caccia russi Mig-31 in territorio Nato. I jet russi avrebbero spento i transponder facendo scattare l'allarme, scortati dai caccia dell'aeronautica fino all'allontanamento. Mosca nega: "Volo di routine verso Kaliningrad". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tre Mig-35 russi, entrati nello spazio aereo dell'Estonia, sono stati respinti da F-35 italiani. Una decina di giorni fa droni di Mosca avevano violato i cieli polacchi. Tallin, come già Varsavia, invoca l'art. 4 della Nato.
