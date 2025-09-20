Mig-31 russi in spazio Nato per 12 minuti intercettati da F35 italiani Mosca nega | Nessuno sconfinamento

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scramble degli F-35 italiani in Estonia dopo lo sconfinamento di caccia russi Mig-31 in territorio Nato. I jet russi avrebbero spento i transponder facendo scattare l'allarme, scortati dai caccia dell'aeronautica fino all'allontanamento. Mosca nega: "Volo di routine verso Kaliningrad". 🔗 Leggi su Fanpage.it

