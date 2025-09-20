Micronesia segreta | il paradiso che impone un patto con la natura

Per entrare, occorre sbrigare una veloce, inconsueta burocrazia: non serve nessun visto, però viene chiesto di firmare il timbro impresso all’arrivo sul passaporto. Non ha valore legale, giusto quello che gli attribuisce la coscienza di ciascun viaggiatore. È un impegno solenne con i bambini del posto, gli adulti di domani che rimarranno a vigilare su uno degli ultimi paradisi del pianeta. Contiene la promessa di «procedere con leggerezza, agire gentilmente ed esplorare con rispetto». Non danneggiare ciò che non arreca danno. Perché Palau, parte della Micronesia, uno degli arcipelaghi più remoti del Pacifico, più in là delle Filippine e dell’Indonesia, a nord dell’Australia, è un fragile e sublime residuo d’incontaminato. 🔗 Leggi su Panorama.it

