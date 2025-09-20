Michele Bravi con Airalzh Onlus per la giornata mondiale Alzheimer
Milano, 20 set. (askanews) - Michele Bravi, artista poliedrico impegnato tra Musica, Cinema e Letteratura, in occasione della Giornata Mondiale Alzheimer, si schiera al fianco di Airalzh Onlus (Associazione Italiana Ricerca Alzheimer). Il progetto artistico, dal titolo "Lo ricordo io per te", è costituito da una canzone, un cortometraggio - usciti nei mesi scorsi - ed un libro, che uscirà nelle librerie di tutt'Italia per Feltrinelli Martedì 30 Settembre. Si tratta di una dedica d'amore appassionata e umana alle persone più importanti della sua vita: i nonni Graziella Giacchi e Luigi Bravi. Ripercorrendo passo dopo passo le impronte della loro memoria, Michele Bravi racconta il momento in cui la nonna si è ammalata, l'Alzheimer ha fatto irruzione nella loro vita e i ricordi poetici ed affettivi che i nonni hanno vissuto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: michele - bravi
Michele Bravi: nuove date per il Sottovoce Tour 2025 in estate
Michele Bravi, Vincenzo De Lucia ed Eraldo Moretto al Pride Village
Michele Bravi a Sommacampagna per il suo "Sottovoce tour 2025"
"Lo ricordo io per te", Michele Bravi al fianco di Airalzh Onlus nella lotta all'Alzheimer - X Vai su X
Grazie di esserci stato @michelebravi ? Rivedi #semplicementefiorella su @raiplay_official Vai su Facebook
Lo ricordo io per te, Michele Bravi al fianco di Airalzh Onlus nella lotta all'Alzheimer; Michele Bravi con Airalzh Onlus per la giornata mondiale Alzheimer; Airalzh Onlus presenta un emozionante spot sull'Alzheimer con Lino Banfi e Lucia Zotti.
"Lo ricordo io per te", Michele Bravi al fianco di Airalzh Onlus nella lotta all'Alzheimer - Leggi su Sky TG24 l'articolo 'Lo ricordo io per te', Michele Bravi al fianco di Airalzh Onlus nella lotta all'Alzheimer ... Secondo tg24.sky.it
Michele Bravi: "Una canzone, un corto e un libro. La testimonianza per i nonni" - Una canzone, un cortometraggio e tre fiabe illustrate racchiuse in un libro per raccontare una malattia, l’Alzheimer, ma anche una storia d’amore e di cura, quella di Graziella ... Si legge su ilmessaggero.it