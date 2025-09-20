michele bravi con airalzh onlus per la giornata mondiale alzheimer

Milano, 20 set. (askanews) - Michele Bravi, artista poliedrico impegnato tra Musica, Cinema e Letteratura, in occasione della Giornata Mondiale Alzheimer, si schiera al fianco di Airalzh Onlus (Associazione Italiana Ricerca Alzheimer). Il progetto artistico, dal titolo "Lo ricordo io per te", è costituito da una canzone, un cortometraggio - usciti nei mesi scorsi - ed un libro, che uscirà nelle librerie di tutt'Italia per Feltrinelli Martedì 30 Settembre. Si tratta di una dedica d'amore appassionata e umana alle persone più importanti della sua vita: i nonni Graziella Giacchi e Luigi Bravi. Ripercorrendo passo dopo passo le impronte della loro memoria, Michele Bravi racconta il momento in cui la nonna si è ammalata, l'Alzheimer ha fatto irruzione nella loro vita e i ricordi poetici ed affettivi che i nonni hanno vissuto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

