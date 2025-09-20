Miagolava impaurito | gattino salvato in Statale 36 Ora si cerca il proprietario

Gattino salvato nella galleria della Statale 36 all'uscita dell'attraversamento di Lecco. Il felino potrebbe caduto dal motore di un auto dove si era forse nascosto. Ora si cerca il padrone. Lo rende noto l'associazione Zampamica di Lecco lanciando un appello urgente e raccontando l'episodio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: miagolava - impaurito

