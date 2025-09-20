Mi stavano per amputare il dito per colpa dell’anello di fidanzamento | la proposta di matrimonio finisce male la storia di Iona

La proposta di matrimonio di Iona Hadaway, 23 anni, si è trasformata in un imprevisto ricovero in ospedale poche ore dopo il fidanzamento. La giovane, originaria di Crewe, aveva appena accettato la proposta del compagno Jacob Bugliarello, 20 anni, quando l’anello le ha causato un problema circolatorio al dito. La coppia, insieme da otto mesi, aveva festeggiato il fidanzamento in un ristorante italiano e poi aveva fatto visita alle famiglie per condividere la notizia. Durante la serata, però, Hadaway ha notato che il dito su cui portava l’anello si stava gonfiando rapidamente: “Ho provato a mettere l’anello e sapevo che era un po’ piccolo, ma l’ho forzato lo stesso perché lo volevo al dito “, ha spiegato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

