Mi ha dato una gomitata perché crede che io sia troppo grasso per sedermi accanto a lui | scoppia la lite tra due passeggeri in aereo hostess costretta ad intervenire

Una lotta per il bracciolo che si trasforma in un’aggressione e in un umiliante atto di fat-shaming. È la storia, diventata virale e rilanciata dal New York Post, raccontata da Guy Branum, un passeggero di un volo Delta che si è trovato al centro di una “ rissa da sedile centrale ” con il suo vicino di posto. Branum, un passeggero corpulento che solitamente acquista posti in business class ma si trovava in un sedile centrale nella sezione Comfort+, ha raccontato che i problemi sono iniziati subito. Il suo vicino, un uomo sulla settantina, dopo essersi lamentato con un’altra passeggera per la cappelliera, si è seduto e gli ha intimato di spostarsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

